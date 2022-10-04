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Трое мобилизованных погибли в Свердловской области РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщает ЕАН.

Как стало известно, двое мобилизованных погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны РФ в поселке Порошино. Еще один скончался после отправки домой. Эту информацию изданию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — передает издание слова парламентария.

В свою очередь, омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что двое погибших прибыли из Курганской области, пишет E1.ru. По ее словам, расследованием происшествий занимается военно-следственное управление Еланского гарнизона. «Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи», — рассказала Мерзлякова.

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