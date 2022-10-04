В Самарканде 11 ноября пройдет первый саммит тюркских государств

CentralAsia (UZ) - Саммит Организации тюркских государств пройдёт 11 ноября в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Это будет первый саммит Организации тюркских государств, образованной вместо Тюркского совета в ноябре 2021 года.

Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан (с 2019 года). Статус наблюдателей имеют Венгрия и Туркменистан. Узбекистан выразил намерение стать членом организации в 2018 году и был принят в члены на саммите в Баку в 2019 году.

Как сообщалось ранее, на первом саммите Организации тюркских государств в Самарканде Туркменистан будет принят в качестве полноправного члена.