экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Самарканде 11 ноября пройдет первый саммит тюркских государств

CentralAsia (UZ) -  Саммит Организации тюркских государств пройдёт 11 ноября в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Это будет первый саммит Организации тюркских государств, образованной вместо Тюркского совета в ноябре 2021 года.

Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан (с 2019 года). Статус наблюдателей имеют Венгрия и Туркменистан. Узбекистан выразил намерение стать членом организации в 2018 году и был принят в члены на саммите в Баку в 2019 году.

Как сообщалось ранее, на первом саммите Организации тюркских государств в Самарканде Туркменистан будет принят в качестве полноправного члена.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Цены в Узбекистане выросли на 12,2% с начала года
  • Туристы сняли на видео сход лавины в Непале и успели убежать
  • Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних детей на передовую в Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com