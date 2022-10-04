В Самарканде 11 ноября пройдет первый саммит тюркских государств

- Узбекистан, общество
- 10:50, 04 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Саммит Организации тюркских государств пройдёт 11 ноября в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.
Это будет первый саммит Организации тюркских государств, образованной вместо Тюркского совета в ноябре 2021 года.
Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан (с 2019 года). Статус наблюдателей имеют Венгрия и Туркменистан. Узбекистан выразил намерение стать членом организации в 2018 году и был принят в члены на саммите в Баку в 2019 году.
Как сообщалось ранее, на первом саммите Организации тюркских государств в Самарканде Туркменистан будет принят в качестве полноправного члена.
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