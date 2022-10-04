В мировом рейтинге инновационного развития Кыргызстан вошел в топ-95. Какое место занимают страны Центральной Азии?

CentralAsia (KG) - По итогам ежегодного мирового рейтинга инновационного развития (The Global Innovation Index, GII) среди стран Центральной Азии лидирует Узбекистан — 82 место из 132 стран.

Далее идет Казахстан 83 место; Кыргызстан — 94 место; Таджикистан — 104 место; Туркменистан не вошел в рейтинг.

Отчёт GII за 2022 год посвящён теме «Будущее инновационного развития». По данным его составителей, он даёт перспективу атмосферы в сфере в условиях пандемии, снижения роста производительности труда и других вызовов.

The Global Innovation Index (GII) - совместное исследование Корнельского университета (США), бизнес-школы Insead (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Рейтинг составляется на основе 81 индикатора и служит для оценки уровня инновационного развития в мире.

Рейтинг GLL 2022 года состоит из 7 групп индикаторов инновационной деятельности, входящих в два результирующих субиндекса: «инновационные ресурсы» и «инновационные результаты».

Субиндекс «инновационные ресурсы» позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на пять групп:

– институты;

– человеческий капитал и наука;

– инфраструктура;

– развитие внутреннего рынка;

– развитие бизнеса.

Субиндекс «инновационные результаты» отражает фактические результаты инновационной деятельности в разбивке по двум группам:

– распространение знаний и технологий;

– результаты креативной деятельности.

Лидером же GLL-2022 года является Швейцария, за ней следуют США, Швеция, Великобритания и Нидерланды. В десятку наиболее инновационных стран входят также Корея, Сингапур, Германия, Финляндия и Дания. Китай вошел во вторую десятку стран, получив в рейтинге 11 место.

Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии – 18 место, у Литвы – 39 место, у Латвии – 41 место. Россия занимает 47 место.

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