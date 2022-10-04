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Монголия занимает 12 место в мировом рейтинге инновационного развития в регионе

CentralAsia (MNG) -  По итогам ежегодного мирового рейтинга инновационного развития (The Global Innovation Index, GII) среди стран Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании лидирует Южная Корея — 6 место из 132 стран.

Монголия, входящая в этот регион, заняла 71-е место в мире, заняв 12-е место в регионе после Филиппин.

Южный сосед Монголии, КНР заняла 11-е место в мире, а северный сосед Россия — 47 место.

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