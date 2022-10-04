В Узбекистане на заводе второго по величине производителя азотных удобрений произошел взрыв. Видео

CentralAsia (UZ) - Взрыв в результате пожара произошел во вторник на территории АО «Максам-Чирчик», второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области, сообщает областной хокимият (администрация).

«Во вторник примерно в 8:30 в отделе синтеза цеха по выпуску аммиака-1 на предприятии Maxam Chirchiq в Чирчике Ташкентской области произошёл пожар, который привёл к взрыву», - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията.

По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, в настоящее время на месте ЧП работают спасатели и техника, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня, выясняются последствия происшествия.

Компания «Узхимпром» сообщила, что при взрыве на заводе не пострадали ни сотрудники, ни другие производственные помещения завода, ни места проживания людей.

«Выбросов вредных газов в окружающую среду не было. Для этого своевременно были предприняты все меры безопасности», — подчёркивается в сообщении.

Maxam Chirchiq выпускает минеральные удобрения, химическую продукцию и некоторые товары народного потребления. В составе предприятия функционирует единственное на территории страны катализаторное производство. Выпускаемая продукция экспортируется в страны СНГ, Россию, Украину, Казахстан, ОАЭ, Австралию, Иран, Турцию, Малайзию.