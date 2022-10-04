С начала мобилизации в Казахстан въехали 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч, - МВД РК

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CentralAsia (KZ) - В Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации въехали более 200 тысяч россиян. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр внутренних дел республики Мурат Ахметжанов.

Из них 70 тысяч получили индивидуальный идентификационный номер.

«Более 200 тыс. граждан России въехали с 21 сентября в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тыс.», - сказал Ахметжанов.

Министр отметил, что за третье октября более 7 тыс. граждан соседней страны въехали в Казахстан, около 11 тыс. выехали.

«Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле», - заверил министр.

Он отметил, что МВД не планирует вводить новых ограничений при прохождении границы, все нормы и соглашения, принятые ранее между странами, продолжат работать.

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов.

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