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В Узбекистане в результате пожара на заводе «Максам-Чирчик» пострадали двое рабочих
Предыстория: В Узбекистане на заводе второго по величине производителя азотных удобрений произошел взрыв. Видео

CentralAsia (UZ) -  В результате взрыва, последовавшего из-за пожара на заводе «Максам-Чирчик», пострадали двое рабочих, сообщили в «Uzkimyosanoat» («Узхимпром»).

На месте происшествия находятся хоким города Даврон Хидоятов и министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Пожар на заводе «Максам Чирчик» полностью потушен, сообщает «Uzkimyosanoat».

Пострадавшие госпитализированы в больницу Чирчика.

Ранее сообщалось, что взрыв в результате пожара произошел во вторник на территории АО «Максам-Чирчик», второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области.

По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, в настоящее время на месте ЧП работают спасатели и техника, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня, выясняются последствия происшествия.

Ранее компания «Узхимпром» сообщала, что при взрыве на заводе не пострадали ни сотрудники, ни другие производственные помещения завода, ни места проживания людей.

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