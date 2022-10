ISW: Украинские войска оттесняют бывшие лучшие российские части на востоке и на юге (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 3 на 4 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По данным института, украинская армия расширяет зону контроля и на северо-востоке, на направлениях к Кременной и Сватову, и в Херсонской области. При этом американские аналитики особо отмечают, что в этих регионах украинцам противостоят части, которые раньше считались одними из лучших в российской армии.

«Российские группировки в Херсонской области и на Лиманском фронте в большой мере состояли из частей, которые до войны считались одними из лучших конвенциональных боевых частей России», - пишут американские аналитики и поясняют, что речь идет о 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в случае с Лиманом и о 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в случае с Херсонской областью.

ISW, опираясь на сообщения российского генштаба, российских военных блогеров, сведения из украинских источников, результаты геолокации снимков и видео и другую информацию, пишет, что украинцы расширяют зоны контроля на восток от Купянска, Боровой, Лимана, приближаясь к городам Кременная и Сватово и связывающей их дороге.

Подтверждают аналитики ISW и информацию о прорыве украинцев на севере Херсонской области.

«Успехи украинцев в Херсонской области бьют по и без того уже нестабильному российскому информационному пространству. Чиновники российских оккупационных администраций все больше обвиняют разведку НАТО в том, что она вскрывает слабости российской обороны в Херсонской области, и призывают российские силы готовиться к уличным боям и строить новые линии обороны», - пишет ISW, ссылаясь при этом на телеграм-канал чиновника «ДНР» Даниила Безсонова.

По данным ISW, на юге в период со 2 по 3 октября украинские войска продолжали наступление на северо-западе и северо-востоке Херсонской области.

«Украинские силы продолжали продвигаться на юг в направлении Новой Каховки, и на кадрах с геолокацией видно, что они освободили Михайловку, Гавриловку и Новоалександровку по трассе Т0403», - говорится в отчете.

Институт указывает, что кадры в социальных сетях и рассуждения российских блогеров также показывают, что украинские силы продвигались к западу от трассы T0403, освобождая Крещеновку 1 октября.

«Российские источники также сообщили, что украинские войска освободили населенные пункты на линии Любомировка-Беляевка-Новоалександровка», - пишет Институт.

Российские телеграмм-каналы пишут, что к вечеру 3 октября в Херсонской области возобновились бои. ВС РФ были вынуждены отойти на южный берег села Дудчаны, подорвав мост через Дудчанское водохранилище. Северная половина населенного пункта контролируется украинскими войсками.

По данным Минобороны РФ, танки ВСУ вклинились в оборону российских сил в направлении села Золотая Балка на берегу Днепра на севере Херсонской области.

По его данным, украинские военные потеряли в этом районе около 130 человек и 23 единицы военной техники.