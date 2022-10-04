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В Узбекистане выявлены 12 инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На 4 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 244 199. В течение прошедших суток зарегистрированы 12 (накануне – 7) новых случаев, сообщает Минздрав респпублики.

Заболевшие зафиксированы только в городе Ташкенте.

Минздрав Узбекистана не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.

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