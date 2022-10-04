В Узбекистане выявлены 12 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:25, 04 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - На 4 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 244 199. В течение прошедших суток зарегистрированы 12 (накануне – 7) новых случаев, сообщает Минздрав респпублики.
Заболевшие зафиксированы только в городе Ташкенте.
Минздрав Узбекистана не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.
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