Узбекско-венгерский бизнес-форум прошел в Будапеште

CentralAsia (UZ) - В преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Венгрию, в Будапеште состоялся Узбекско-венгерский бизнес-форум, в работе которого приняли участие представители деловых кругов двух стран.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана, работа форума была направлена на всестороннее укрепление связей между деловым сообществом Узбекистана и Венгрии, как основополагающего условия для дальнейшего развития инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

В церемонии открытия форума приняли участие заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Узбекской стороной выражена готовность поддерживать венгерских предпринимателей и в этой связи отмечены такие конкретные меры, как выделение в РУз отдельной индустриальной зоны для венгерских компаний, предоставление эксклюзивных преференций и гарантированный закуп продукции, а также совместное воплощение перспективных идей, в том числе за счёт средств создаваемого совместного фонда финансирования приоритетных проектов.

В ходе Форума венгерским компаниям была представлена подробная информация об инвестиционных возможностях в том числе в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, а также электроники и электротехники, текстильной, автомобильной, химической и строительной промышленности.

В ходе бизнес-форума организованы G2B и В2В-встречи между руководителями министерств, ведомств, отраслевых объединений, банков и ведущих компаний Узбекистана и Венгрии.

По итогам форума подписан ряд двусторонних документов, инвестиционных соглашений и экспортных контрактов между компаниями Узбекистана и Венгрии.