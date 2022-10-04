Брат Назарбаева лишился крупнейшей алматинской оптовки — ее приватизацию признали незаконной

CentralAsia (KZ) - Алматинский «Барыс-4», крупнейший оптовый рынок южной столицы, вернули государству — сделка о его приватизации была признана незаконной, передает inbusiness.kz.

Специализированный межрайонный экономический суд города удовлетворил иск прокуратуры к руководителю рынка и признал договор купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО «Найза-БН» недействительным. По информации министерства финансов, одним из учредителей ТОО «Найза-БН» значится Болат Назарбаев — младший брат экс-президента Нурсултана Назарбаева. Ему принадлежало 65% доли рынка.

Основанием для предъявления иска прокурора стало «оказание уполномоченным государственным органом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юридического лица». В ходе судебного разбирательства, доводы, изложенные в иске, подтвердились.

Представитель уполномоченного органа исковые требования признал, согласившись с тем, что приватизация объекта была проведена по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам. Рынок оценивался в полтора миллиарда (более $3 млн), а продали его всего за 307 млн тенге ($644 тыс.).

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Как напоминает Orda.kz, ранее продавцы на алматинской оптовке жаловались на монополию. В июле этого года в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов рассказали, что хотят вернуть рынок государству.

Отметим, что структурам Болата Назарбаева также приписывали контроль над «Алтын Ордой» — еще одним крупным оптовым рынком. Минувшей весной президент Касым-Жомарт Токаев поручил «навести там порядок».

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