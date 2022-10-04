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Совфед РФ ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

CentralAsia (CA) -  Совет федерации (СФ) ратифицировал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Решение было принято единогласно. На заседании присутствовали 153 сенатора из 200. Процедура принятия в состав новых территорий завершится внесением поправок в Конституцию России.

«Наши новые соотечественники становятся российскими гражданами навсегда и могут быть уверены в том, что Россия защитит, поддержит, поддержит их при любых условиях. Это святой долг нашей страны»,— заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Накануне, 3 октября, Госдума также ратифицировала договоры о вхождении в состав России новых территорий, а также одобрила соответствующие законы. В Совфед войдут восемь сенаторов от новых территорий.

ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский. Херсонская и Запорожская области останутся областями. В Кремле говорили, что ДНР и ЛНР войдут в границах 2014 года, а границы Запорожской и Херсонской областей определят после того, как Россия «посоветуется с населением». Главы новых регионов получат статус губернаторов. В течение десяти дней президент РФ должен назначить врио руководителей субъектов.

Жители новых регионов признаются российскими гражданами со дня принятия в состав России (30 сентября). Им отводится месяц на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ. Официальная денежная единица на новых территориях РФ — рубль, но до 31 декабря 2022 года можно пользоваться украинской гривной.

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