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Туркменистан заинтересован в поставках сельхозтехники из Беларуси

CentralAsia (TM) -  Возможности поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Туркменистан обсудили 3 октября курирующий АПК вице-премьер Туркменистана Аннагелди Язмырадов и посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый, сообщает информагентство «Белта».

Подробностей переговоров не приводится.

Также посол Беларуси встретился с гендиректором Агентства транспорта и коммуникаций и сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Мамметханом Чакыевым, с которым обсудил подготовку к десятому заседанию межправкомиссии.

Стороны готовы нарастить темпы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере транспорта.

Ранее издание «Хроника Туркменистана» сообщало о намерении Туркменистана закупить белорусскую сельхозтехнику вместо более дорогой от компаний John Deere и Case.

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