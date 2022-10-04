Туркменистан заинтересован в поставках сельхозтехники из Беларуси

- Туркменистан, общество
- 14:37, 04 октября 2022
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CentralAsia (TM) - Возможности поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Туркменистан обсудили 3 октября курирующий АПК вице-премьер Туркменистана Аннагелди Язмырадов и посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый, сообщает информагентство «Белта».
Подробностей переговоров не приводится.
Также посол Беларуси встретился с гендиректором Агентства транспорта и коммуникаций и сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Мамметханом Чакыевым, с которым обсудил подготовку к десятому заседанию межправкомиссии.
Стороны готовы нарастить темпы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере транспорта.
Ранее издание «Хроника Туркменистана» сообщало о намерении Туркменистана закупить белорусскую сельхозтехнику вместо более дорогой от компаний John Deere и Case.