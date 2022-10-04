Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным проведения переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным», — говорится в указе.

Также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Зеленский предупреждал, что все возможности для переговоров с Украиной будут потеряны, если Россия проведет референдумы о присоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Референдумы прошли 23–27 сентября, местные избиркомы заявили, что большинство жителей высказалось за вхождение регионов в РФ. 30 сентября Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий.

В тот же день Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что отказывается от переговоров с Путиным. По его словам, Киев готов к переговорам, но с другим президентом России. Сегодня, 4 октября, договоры и законы о принятии новых территорий одобрил российский Совфед, их направили на подпись президенту.