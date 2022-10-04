экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Армения обвинила Азербайджан в минометном обстреле на границе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы Азербайджана обстреляли боевые позиции Армении с помощью минометного и стрелкового оружия, заявило Минобороны Армении. Утверждается, что азербайджанские военные открыли огонь на восточном участке границы двух стран. Баку не комментировал информацию.

Обстрел произошел 3 октября поздно вечером. «Ответными действиями подразделений вооруженных сил Республики Армении огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет»,— говорится в сообщении Минобороны Армении.

В середине сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения. По официальным данным, погибло или пропало без вести около 300 человек. Сейчас между сторонами действует режим прекращения огня.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Госдума ратифицировала договоры о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
  • Трое мобилизованных погибли в Свердловской области РФ
  • Зеленский сообщил, что украинские войска заняли село и поселок в Херсонской области


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com