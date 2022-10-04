Армения обвинила Азербайджан в минометном обстреле на границе
- Азия и мир, политика
- 14:57, 04 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Азербайджана обстреляли боевые позиции Армении с помощью минометного и стрелкового оружия, заявило Минобороны Армении. Утверждается, что азербайджанские военные открыли огонь на восточном участке границы двух стран. Баку не комментировал информацию.
Обстрел произошел 3 октября поздно вечером. «Ответными действиями подразделений вооруженных сил Республики Армении огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет»,— говорится в сообщении Минобороны Армении.
В середине сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения. По официальным данным, погибло или пропало без вести около 300 человек. Сейчас между сторонами действует режим прекращения огня.
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