В Будапеште прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана (фото)

- Узбекистан, политика
- 15:05, 04 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 4 октября на площади Лайоша Кошута перед зданием венгерского Парламента в городе Будапеште состоялась официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
На площади в честь высокого гостя выстроился Почетный караул из пеших и конных солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Президент Шавкат Мирзиёев и глава Венгрии Каталин Новак поприветствовали членов официальных делегаций.
Церемония завершилась торжественным маршем Почетного караула.
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