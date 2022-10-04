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В Будапеште прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана (фото)

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 4 октября на площади Лайоша Кошута перед зданием венгерского Парламента в городе Будапеште состоялась официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На площади в честь высокого гостя выстроился Почетный караул из пеших и конных солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Президент Шавкат Мирзиёев и глава Венгрии Каталин Новак поприветствовали членов официальных делегаций.

Церемония завершилась торжественным маршем Почетного караула.

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