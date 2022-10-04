Украинские войска отбили российские атаки в трех направлениях и нанесли 22 авиаудара, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Украинские войска отразили российские атаки на Бахмутском, Горловском и Николаевском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ на 4 октября.

Генштаб сообщает, что за минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 12 авиаударов, а также произвели более сотни залпов из РСЗО. Пострадали более 20 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут. Украина нанесла по объектам российской армии 22 авиаудара.

Обстрелы из ствольной артиллерии были массированными в районах Верхнекаменского, Серебрянки и той же Белогоровки. Там же, сообщает Генштаб, войска РФ минировали местность «на маршрутах возможного продвижения Сил обороны».

Кроме того, по данным Генштаба, атаки российской армии отражены в районах Спорного, Выемки, Озеряновки, Бахмутского, Майорска, Каменки и Терновых Под. Это Бахмутское, Горловское и Николаевское направления.