экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украинские войска отбили российские атаки в трех направлениях и нанесли 22 авиаудара, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украинские войска отразили российские атаки на Бахмутском, Горловском и Николаевском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ на 4 октября.

Генштаб сообщает, что за минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 12 авиаударов, а также произвели более сотни залпов из РСЗО. Пострадали более 20 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут. Украина нанесла по объектам российской армии 22 авиаудара.

Обстрелы из ствольной артиллерии были массированными в районах Верхнекаменского, Серебрянки и той же Белогоровки. Там же, сообщает Генштаб, войска РФ минировали местность «на маршрутах возможного продвижения Сил обороны».

Кроме того, по данным Генштаба, атаки российской армии отражены в районах Спорного, Выемки, Озеряновки, Бахмутского, Майорска, Каменки и Терновых Под. Это Бахмутское, Горловское и Николаевское направления.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Узбекистана отбыл в Будапешт
  • Число жертв урагана «Иэн» во Флориде достигло 77 человек
  • В Узбекистане выявлены 12 инфицированных COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com