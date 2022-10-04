Президент Узбекистана в Будапеште почтил память венгерских героев (фото)

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября в рамках официального визита в Венгрию возложил венок к мемориальной колонне на площади Героев в городе Будапеште.

Глава государства почтил память деятелей, внесших вклад в становление венгерской государственности. Церемония прошла с участием Роты почетного караула, под сопровождение военного оркестра, передает пресс-служба президента.

Площадь Героев – одна из главных площадей города Будапешта, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ее центре возвышается мемориал Тысячелетия с 7 вождями племен мадьяр на постаменте. Он посвящен обретению венграми современной родины и основанию Венгерского королевства.

Мемориал также включает 2 колоннады со скульптурами выдающихся личностей венгерского народа. Перед мемориалом установлена памятная плита в честь героев Венгрии.

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