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Президент Узбекистана в Будапеште почтил память венгерских героев (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября в рамках официального визита в Венгрию возложил венок к мемориальной колонне на площади Героев в городе Будапеште.

Глава государства почтил память деятелей, внесших вклад в становление венгерской государственности. Церемония прошла с участием Роты почетного караула, под сопровождение военного оркестра, передает пресс-служба президента.

Площадь Героев – одна из главных площадей города Будапешта, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ее центре возвышается мемориал Тысячелетия с 7 вождями племен мадьяр на постаменте. Он посвящен обретению венграми современной родины и основанию Венгерского королевства.

Мемориал также включает 2 колоннады со скульптурами выдающихся личностей венгерского народа. Перед мемориалом установлена памятная плита в честь героев Венгрии.

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