Лукашенко заявил об участии Белоруссии в конфликте между Украиной и Россией

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Белоруссия участвует в военных действиях в Украине, но военных в зону конфликта не направляет, заявил на совещании с силовым блоком правительства президент страны Александр Лукашенко, цитирует «БелТА».

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», - сказал он.

Он также заявил, что не видит необходимости объявлять в стране мобилизацию.

«К счастью, войны на территории Беларуси нет», - сказал президент.

По его словам, в Белоруссии в пятый раз модернизируют армию, приспосабливая к складывающейся обстановке. «И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете», - сказал президент Белоруссии.