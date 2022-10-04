Лукашенко заявил, что Украина стянула к границе до 15 тыс. военных

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Украина стянула к границе с Белоруссией до 15 тыс. военных, оборудует там блокпосты и огневые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену», — сказал он.

По словам Лукашенко, украинские военные постоянно ведут «оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку» территории Белоруссии, ее войск и объектов.

«И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», — заявил президент.

По словам Лукашенко, Белоруссия участвует в военных действиях в Украине, но военных в зону конфликта не направляет.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства, - сказал он. - Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Он также заявил, что не видит необходимости объявлять в стране мобилизацию, чего опасаются «беглые оппозиционеры».

«К счастью, войны на территории Беларуси нет», - сказал президент.

«Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами: "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне», - продолжил он.

По его словам, в Белоруссии в пятый раз модернизируют армию, приспосабливая к складывающейся обстановке. «И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете», - сказал президент Белоруссии.