Кремль ответил на указ Зеленского об отказе переговоров с Путиным

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что военная операция не может завершиться принятием некого документа без участия официального Киева.

«Чтобы вести переговоры, нужны две стороны. Российская сторона с самого начала, до военной операции была сторонницей того, чтобы достижение условий российской стороны обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа»,— ответил Песков во время пресс-колла.

Владимир Зеленский 30 сентября сообщил об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. Это заявление он сделал в ответ на подписание Путиным договоров о включении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Зеленский в тот же день подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Сегодня, 4 октября, Украина официально отказалась от переговоров с Владимиром Путиным.