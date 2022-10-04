В Узбекистане в сентябре зафиксирована самая низкая инфляция за последние годы - 1,03%

CentralAsia (UZ) - Инфляция в потребительском секторе Узбекистана в сентябре составила 1,03%, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

Это наименьший показатель за сентябрь минимум за последние шесть лет (данные до 2016 года на сайте Госкомстата найти не удалось). В частности, в том же месяце 2021 года цены выросли на 1,09%, 2020 года — на 1,4%, 2019 года — 1,3%, 2018 года — 1,8%, 2017 года — 1,3% и 2016 года — 1,4%.

При этом за девять месяцев с начала года рост цен достиг 8,1% при среднемесячном значении 0,9%, что больше показателей предыдущих лет (2021 год — 0,6%, 2020 год — 0,7%).

Годовая инфляция по сравнению с сентябрём 2021 года увеличилась до 12,2% (в предыдущие годы было 10,7% и 11,7%). Центральный банк ранее сообщил о сохранении рисков, которые могут оказать повышающее влияние на цены в ближайшие месяцы. Речь идёт о возможном сохранении логистических проблем, связанных с поставками продукции, и формировании высоких цен на основные импортные товары.

Тем не менее, регулятор не стал менять прогноз по инфляции на конец года — близко к нижней границе прогнозного коридора 12−14%.

Инфляция в августе в разных странах за месяц, с начала года и за 12 месяцев. Источник: Госкомстат.

Лидером по росту цен за прошлый месяц стали продовольственные товары — 1,4% (с начала года — 10%, за 12 месяцев — 16,6%). Непродовольственные товары прибавили в цене 0,7% (7,9% и 10,9%), услуги — 0,4% (4,8% и 6,4%).

Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в сентябре было зафиксировано лишь в группе «Фрукты и орехи», которые стали дешевле на 1,7%. Овощи, клубнеплоды и зернобобовые за месяц стали дороже на 1,3%.

Прочие услуги в области здравоохранения прибавили в цене сразу 4%, в том числе услуги медицинских лабораторий — 4,1%, в области диагностической визуализации — 3,6%. С начала года средние цены на лекарства выросли на 11%, на услуги по амбулаторному лечению — 10,4%.

За месяц аренда жилья подорожала в среднем на 4,1%, с начала года — 8,6%.

Готовая пища в кафе подорожала за месяц на 3,1% (с начала года — 15,4%), а гостиничное обслуживание стало дороже на 12,2% за девять месяцев.