Президент Туркменистана поручил ускорить сбор хлопка и сев пшеницы

CentralAsia (TM) - Ускорить сбор хлопка и посевную приказал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов хякимам ряда велаятов в ходе рабочего совещания 3 октября. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

В 2021 году о выполнении плана по хлопку дайхане доложили лишь 11 ноября, а сев пшеницы закончили 1 ноября.

Главе Ахалского велаята Язмухаммету Гурбанову глава государства приказал ускорить темпы хлопкоуборочной страды, а также обеспечить бесперебойную работу хлопкоочистительных предприятий, приемных пунктов и комбайнов.

Глава Дашогузского велаята Назармырат Назармырадов сообщил, что на засеянных зерном полях уже получены равномерные всходы. Однако президент все равно поручил ему ускорить темпы посевной пшеницы для завершения ее в сроки.

Ускорить темы посевной также поручено хякиму Лебапского велаята Шохрату Амангелдиеву.