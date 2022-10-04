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Шойгу сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных
Серей Шойгу
Серей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что число мобилизованных, прибывших в вооруженные силы России, на 4 октября превышает 200 тыс. человек. Их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. В день объявления частичной мобилизации 21 сентября глава Минобороны говорил, что планируется мобилизовать 300 тыс. резервистов.

«В соответствии с указом президента РФ с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше двухсот тысяч человек»,— сказал Шойгу на селекторном совещании в министерстве. По его словам, должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

Министр обороны сказал, что подразделения военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения «специальной военной операции» «только совместно с теми подразделениями», которые уже участвуют в ней.

Сергей Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом». «В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания»,— сказал министр.

«В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований,— отметил Шойгу.

21 сентября, в день начала частичной мобилизации, Шойгу говорил, что подразделения из мобилизованных граждан будут использоваться для контроля территории за линией соприкосновения. 29 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на большое число жалоб о нарушениях с призывом в рамках мобилизации и потребовал эти ошибки исправить.

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