В Будапеште состоялась встреча президентов Венгрии и Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Во Дворце Шандора в Будапеште состоялась встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Венгрии Каталин Новак. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств обменялись мнениями о дальнейшем наращивании узбекско-венгерских многоплановых отношений стратегического партнерства.

Подчеркнуто, что глубокие исторические связи, общие ценности и схожий менталитет двух народов являются прочным фундаментом для расширения и укрепления дружественных отношений. Особо отмечена роль учёных-востоковедов в изучении истории отношений и богатого культурного наследия наших народов, среди которых Арминий Вамбери, Исхак Ибрагим и другие.

Президенты отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества, углубление широкого политического диалога, продолжение взаимной поддержки, продвижение межпарламентских и общественных связей.

Важным приоритетом обозначено наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Констатировалось, что в последние годы объемы товарооборота выросли почти в три раза.

В активизации данного направления особую роль играют Узбекско-Венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Узбекско-венгерский Деловой совет, второе заседание которого было проведено 3 октября текущего года в Будапеште.

Стороны отметили, что включение Узбекистана в систему преференций GSP+ Европейского Союза открывает новые возможности для существенного увеличения и диверсификации взаимной торговли.

Важное место в развитии узбекско-венгерского сотрудничества занимает культурно-гуманитарная сфера. Было отмечено, что Правительством Венгрии принято решение увеличить ежегодно выделяемые квоты для студентов и докторантов Узбекистана по линии программы «Хунгарикум» до 170 стипендий.

Отмечена целесообразность проведения второго узбекско-венгерского форума ректоров высших учебных заведений.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.

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