Шойгу: демобилизованные срочники отправятся домой, а не на военную операцию

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Военнослужащие, заканчивающие службу по призыву, вернутся домой, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он пообещал, что вновь призванных направят в подразделения, не задействованные в военной операции в Украине.

Шойгу на селекторном совещании напомнил, что призыв на военную службу начнется с ноября, а увольнение в запас — с октября по декабрь. «Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции»,— уточнил министр.

В рамках осенней призывной кампании во всех регионах России откроют более 2700 призывных комиссий. Планируется призвать 120 тыс. человек, что на 7,5 тыс. меньше, чем осенью 2021 года, сказал Сергей Шойгу.

С 21 сентября в России проводится частичная мобилизация по указу Владимира Путина. Шойгу обещал не отправлять на Украину срочников и студентов, а также женщин. Кремль называл ложной информацию о планах мобилизовать 1,2 млн россиян вместо заявленных Минобороны 300 тыс. В рамках мобилизации призвали уже свыше 200 тыс. человек.

30 сентября президент подписал указ об осеннем призыве. В этом году его отложили на месяц — с октября на ноябрь. В Кремле объяснили это перегруженностью военкоматов.