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Банки Узбекистана и Венгрии подписали соглашение на сумму 50 млн евро
Предыстория: Узбекско-венгерский бизнес-форум прошел в Будапеште

CentralAsia (UZ) -  3 октября в рамках узбекско-венгерско бизнес-форума АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» подписал соглашение с Экспортно-импортным банком Венгрии (Эксимбанк) по привлечению кредитной линии в размере 50 млн евро.

Данное соглашение даст возможность для прямого сотрудничества с венгерской компанией по страхованию экспортных кредитов MEHIB, которая входит в группу Эксимбанка Венгрии и предоставляет финансирование для рисков, связанных с производством и поставкой оборудования, непогашенными долгами, кредитами поставщика или покупателя, лизингом, банковской гарантией и инвестициями.

Это в свою очередь будет стимулировать рост взаимного товарооборота между Узбекистаном и Венгрией, а также создание дополнительных новых рабочих мест в странах.

Привлеченная кредитная линия также поможет финансировать крупные инвестиционные проекты и проекты МСБ, предусматривающие поставки оборудования, товаров и услуг из Венгрии, сообщили в пресс-службе Нацбанка РУз.

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