Завод по производству топлива в Узбекистане номинирован на награду «2022 Platts Global Energy Awards»

CentralAsia (UZ) - Завод «Uzbekistan GTL» компании «Узбекнефтегаз» «за выдающиеся достижения в области переработки углеводородов и химической промышленности» выбран в качестве номинанта награды «2022 Platts Global Energy Awards», признанной «Оскаром» мировой энергетической индустрии.

По данным Министерства энергетики РУз, за победу в этой номинации наряду с отечественным заводом поборются такие ведущие мировые предприятия, как «China Gas Holdings» (Китай), «Clariter» (Люксембург), «Industan Petrolium Corporation» (Индия), «Indian Oil Corporation» (Индия), «Kiewit» (США), «United Energy Trading» (США), «Valero Energy Corporation» (США).

Победители премии будут объявлены жюри «S&P Global» (США) на церемонии награждения, которая состоится 8 декабря в Нью-Йорке.

В августе текущего года завод «Uzbekistan GTL» вошел в тройку кандидатов в номинации «Лучшая технология переработки газа» ведущего американского издания в области нефте- и газопереработки «Hydrocarbon Processing».

«Uzbekistan GTL» является структурным предприятием «Узбекнефтегаз». Он стал одним из крупнейших и наиболее передовых заводов в мире. Проект направлен на значительное расширение мощностей Узбекистана по глубокой переработке природного газа и резкое сокращение импорта углеводородного сырья.