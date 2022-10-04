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Компания из Саудовской Аравии строит в Узбекистане 5 электростанций общей мощностью 4100 МВт

CentralAsia (UZ) -  Компания ACWA Power из Саудовской Аравии строит в Узбекистане 5 современных электростанций общей мощностью 4100 МВт, из них 4 ветряных электростанций мощностью 2600 МВт и 1 современную тепловую электростанцию мощностью 1500 МВт. Об этом сообщает Министерство энергетики Узбекистана.

В их числе:

  • 1 современная ТЭС мощностью 1500 МВт, строящаяся на территории г. Ширин и Баяутского района Сырдарьинской области;
  • 2 электростанции по 500 МВт каждая в Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области;
  • В Республике Каракалпакстан реализуются проекты строительства 2-х ветроэлектростанций общей мощностью 1600 МВт.

Мощность 4100 МВт – это 23% от текущего объема производства электроэнергии в Узбекистане.

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