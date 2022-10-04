Компания из Саудовской Аравии строит в Узбекистане 5 электростанций общей мощностью 4100 МВт

CentralAsia (UZ) - Компания ACWA Power из Саудовской Аравии строит в Узбекистане 5 современных электростанций общей мощностью 4100 МВт, из них 4 ветряных электростанций мощностью 2600 МВт и 1 современную тепловую электростанцию мощностью 1500 МВт. Об этом сообщает Министерство энергетики Узбекистана.

В их числе:

1 современная ТЭС мощностью 1500 МВт, строящаяся на территории г. Ширин и Баяутского района Сырдарьинской области;

2 электростанции по 500 МВт каждая в Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области;

В Республике Каракалпакстан реализуются проекты строительства 2-х ветроэлектростанций общей мощностью 1600 МВт.

Мощность 4100 МВт – это 23% от текущего объема производства электроэнергии в Узбекистане.