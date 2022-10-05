Российский дальнобойщик погиб в ДТП на трассе Монголии

CentralAsia (MNG) - 3 октября в 17:26 в отделение чрезвычайной ситуации аймака поступил звонок о том, что грузовик Volvo упал на обочину дороги в районе Шаамар 3 Дулаанхан Баг, сомона Шаамар, аймака Сэлэнгэ. ДТП случилось 24 км к юго-востоку от центра аймака, 27 км к юго-западу от центра сомона.

Когда сотрудники поисково-спасательного отряда и 36-го пожарно-спасательного части прибыли в 17:52 по дороге протяженностью 24 км, на дороге был обнаружен грузовик Volvo, перевозивший 26 тонн мазута из России в аймак Орхон-Уул Монголи, упал на обочину дороги. За рулем фуры находился житель России

В результате ДТП погиб гражданин России, водитель (мужчина), застрявший в части автомобиля. Спасатели работали 10 минут, в 18:02 сотрудниками ЧС с помощью шанцевого инструмента извлечено тело водителя и передано следователям местного РУВД.

Сейчас на месте трагедии работает оперативно-следственная группа, выясняются причины и обстоятельства аварии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения