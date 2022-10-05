Франция поддержит оценку и определение генетических ресурсов монгольского скота

CentralAsia (MNG) - Монголия принимает участие в качестве «почетного гостя» в 31-й ежегодной животноводческой выставке, проходящей в г. Клермон-Ферран, Французская Республика. В связи с этим Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулуун Хаянгаа находится с рабочим визитом во Французской Республике.

Этот визит важен для расширения долгосрочного, стабильного и сотрудничества с Республикой Франция в области продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, предоставления возможностей для реализации совместных проектов и мероприятий, улучшения здоровья животных и увеличения мощностей ветеринарный сектор. Также важно укреплять сотрудничество и поддержку со стороны Всемирной организации охраны здоровья животных в борьбе с ящуром, который является самым большим запретом на торговлю продуктами животного происхождения.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулуун Хаянгаа встретился с министром сельского хозяйства Французской Республики, г-ном Марк Фено и подписали меморандум о сотрудничестве с целью полного использования ресурсов сотрудничества в агропромышленном комплексе двух стран, активизации деятельности, направленной на внедрение и локализацию техники и технологий. В МоВ говорится:

Поскольку Франция имеет многолетний опыт интенсивного продовольственного и сельскохозяйственного производства и технологий, необходимо проводить совместные исследования, привлекать специалистов в этой области на краткосрочное и среднесрочное обучение, сотрудничать по специализации;

Поддержка с французской стороны в оценке и определении состояния генетических ресурсов скота Монголии;

Реализация долгосрочных гуманитарных и коммерческих проектов и программ по профилактике острых инфекционных болезней животных, отечественного производства вакцин, создание ветеринарных изоляционных зон;

Продвижение и экспорт мяса и сырья животного происхождения монгольских животных, которых традиционно выращивают на пастбищах и кормят самым большим разнообразием натуральных растений, в качестве здоровых и органических продуктов, а также оказание технической и экономической поддержки сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения животных.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулуун Хаянгаа выразил готовность сотрудничать в реализации проектов в сфере зимних теплиц и картофелеовощехранилищ.

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