экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новоназначенный Ричард Буанган приведен к присяге в качестве посла США в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Дипломат Ричард Буанган принял присягу в качестве посла США в Монголии, подтвердили в Госдепартаменте США.

«Для меня было честью привести к присяге Ричарда Буангана как @USAmbMongolia», — написала во вторник заместитель госсекретаря США Венди Шерман в Твиттере. «Отличаясь упорным трудом, умелой дипломатией и позитивными коллегиальными отношениями, посол Буанган укрепит нашу гордость как третьего соседа Монголии».

Президент США Джо Байден назначил Буангана послом в Монголии в апреле прошлого года.

Нынешний посол США на Филиппинах МэриКей Карлсон поздравила Буангана в Twitter. «Поздравляю моего хорошего друга Ричарда!» — написала она во вторник, добавив, что ее дружба с карьерным дипломатом уходит корнями «в далекое прошлое».

Судя по его профилю в Государственном департаменте, Буанган присоединился к Государственному департаменту США в 1999 году и работал в Израиле, Китае, Франции и Кот-д'Ивуаре. Он также работал исполнительным помощником тогдашнего госсекретаря Майка Помпео, а совсем недавно исполнял обязанности помощника секретаря Бюро по глобальным связям с общественностью с 4 апреля по 30 июня.

Он родился в семье филиппинцев в Сан-Диего, Калифорния, получил степень бакалавра искусств в области политологии и экономики в Университете Святого Эдуарда в Остине, штат Техас, и свободно говорит на четырех языках.

Начальник отдела по делам Кореи и Монголии Госдепартамента США С.Уоркер, выступая на церемонии приведения к присяге, особо отметил то, что данной церемонией руководит заместитель Госсекретаря США Венди Шерман, а это, по его словам, означает, что США придает особое значение Монголо-Американским отношениям.

В церемонии приняли участие помощник Госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента США Даниэл Критенбринк, директор отдела по делам Корейского полуострова и Монголии Совета национальной безопасности Белого дома А. Фаррара, Посол Монголии в США Батбаяр Өлзийдэлгэр и другие официальные лица.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Глава аймака Говь-Алтай приглашает бежавших из России этнических монголов
  • Трое мобилизованных погибли в Свердловской области РФ
  • Что Metallica сказала The HU? «О, мы видели ваш кавер на «Sad But True», и это было так потрясающе»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com