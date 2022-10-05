Новоназначенный Ричард Буанган приведен к присяге в качестве посла США в Монголии

CentralAsia (MNG) - Дипломат Ричард Буанган принял присягу в качестве посла США в Монголии, подтвердили в Госдепартаменте США.

«Для меня было честью привести к присяге Ричарда Буангана как @USAmbMongolia», — написала во вторник заместитель госсекретаря США Венди Шерман в Твиттере. «Отличаясь упорным трудом, умелой дипломатией и позитивными коллегиальными отношениями, посол Буанган укрепит нашу гордость как третьего соседа Монголии».

I was honored to swear in Richard Buangan as @USAmbMongolia. Distinguishing himself through hard work, skilled diplomacy, and positive, collegial relationships, Ambassador Buangan will reinforce our pride as Mongolia’s Third Neighbor. pic.twitter.com/k5vcE82fms — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) October 3, 2022

Президент США Джо Байден назначил Буангана послом в Монголии в апреле прошлого года.

Нынешний посол США на Филиппинах МэриКей Карлсон поздравила Буангана в Twitter. «Поздравляю моего хорошего друга Ричарда!» — написала она во вторник, добавив, что ее дружба с карьерным дипломатом уходит корнями «в далекое прошлое».

Congratulations to my good friend, Richard! https://t.co/zOveeSSs98 — Ambassador MaryKay L. Carlson (@USAmbPH) October 4, 2022

Судя по его профилю в Государственном департаменте, Буанган присоединился к Государственному департаменту США в 1999 году и работал в Израиле, Китае, Франции и Кот-д'Ивуаре. Он также работал исполнительным помощником тогдашнего госсекретаря Майка Помпео, а совсем недавно исполнял обязанности помощника секретаря Бюро по глобальным связям с общественностью с 4 апреля по 30 июня.

Он родился в семье филиппинцев в Сан-Диего, Калифорния, получил степень бакалавра искусств в области политологии и экономики в Университете Святого Эдуарда в Остине, штат Техас, и свободно говорит на четырех языках.

Начальник отдела по делам Кореи и Монголии Госдепартамента США С.Уоркер, выступая на церемонии приведения к присяге, особо отметил то, что данной церемонией руководит заместитель Госсекретаря США Венди Шерман, а это, по его словам, означает, что США придает особое значение Монголо-Американским отношениям.

В церемонии приняли участие помощник Госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента США Даниэл Критенбринк, директор отдела по делам Корейского полуострова и Монголии Совета национальной безопасности Белого дома А. Фаррара, Посол Монголии в США Батбаяр Өлзийдэлгэр и другие официальные лица.

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