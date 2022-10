Новоназначенный Ричард Буанган приведен к присяге в качестве посла США в Монголии

CentralAsia (MNG) - Дипломат Ричард Буанган принял присягу в качестве посла США в Монголии, подтвердили в Госдепартаменте США.

«Для меня было честью привести к присяге Ричарда Буангана как @USAmbMongolia», — написала во вторник заместитель госсекретаря США Венди Шерман в Твиттере. «Отличаясь упорным трудом, умелой дипломатией и позитивными коллегиальными отношениями, посол Буанган укрепит нашу гордость как третьего соседа Монголии».

I was honored to swear in Richard Buangan as @USAmbMongolia. Distinguishing himself through hard work, skilled diplomacy, and positive, collegial relationships, Ambassador Buangan will reinforce our pride as Mongolia’s Third Neighbor. pic.twitter.com/k5vcE82fms