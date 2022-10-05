Монгольские врачи оценили автоматизированную лабораторию больницы Kangbuk Samsung на 5 звезд

Доржханд Хурэлбаатар

CentralAsia (MNG) - Больница Kangbuk Samsung с июля 2020 года осуществляет консультационный проект по управлению операциями Монгольского национального диагностического лечебного центра (НДЛЦ) для обучения монгольских врачей.

В этом году тренинг был проведен для медицинского персонала, отвечающего за диагностическую медицину, сестринское дело, ядерную медицину и больничную информационную систему.

«Благодаря этой программе обучения наша больница теперь может предлагать сертифицированные услуги ПЭТ-КТ гражданам Монголии по всей стране без необходимости искать эти услуги за границей», — сказала представитель Монголии Доржханд Хурэлбаатар, выразив благодарность Корейскому фонду международного здравоохранения. (KOFIH) и больницу Kangbuk Samsung во вторник в конце программы.

Программа направлена на улучшение здравоохранения Монголии в отношении управления безопасностью ядерных медицинских объектов в НДЛЦ, обучения на местах для укрепления медицинских кадров, обучения медсестер, обучения по приглашению и онлайн-консультаций.

Самая последняя программа длилась три недели с 14 сентября по 5 октября, и во вторник Korea Biomedical Review посетила больницу Kangbuk Samsung, чтобы узнать мнение монгольского делегата из монгольского НДЛЦ.

В следующем периоде обучения, запланированном на конец этого года, примут участие еще семь специалистов, а области знаний могут варьироваться в зависимости от потребностей стажера, сказал представитель больницы Kangbuk Samsung.

От имени монгольской команды выступила одна из приглашенных гостей, Доржханд Хурэлбаатар, имеющая12-летний опыт работы специалистом в области лабораторной медицины. Этот НДЛЦ, основанный в 2019 году, расположен в одной из крупнейших больниц третичного уровня Монголии с 90-летней историей. Поскольку лабораторное оборудование в этом монгольском центре недавно было обновлено до современных передовых технологий, она сказала, что эта учебная программа необходима для улучшения их знаний о работе новых технологий в полностью автоматизированных лабораториях больницы Kangbuk Samsung.

Она немного рассказала о структуре программы, которая проводилась на корейском языке. Однако, поскольку программа представляла собой индивидуальный опыт один на один, каждому участнику был назначен переводчик, чтобы убедиться, что они полностью понимают содержание тренинга, уточнила она. «Перед приездом в Корею я представила план обучения, и проектная группа больницы разработала этот план в виде индивидуального учебного плана на три недели». В целом, она выразила удовлетворение программой, заявив, что она превзошла все ее ожидания, поскольку охватывала все, что она просила в плане обучения, включая дополнительные учебные материалы.

«Хотя время пролетело незаметно, я думаю, что этого периода достаточно для достижения учебных целей программы», - заявила Доржханд.

По ее словам, среди преподаваемых тем был внешний и внутренний контроль качества, который важен для обеспечения точных и надежных результатов, а также возможность научиться устранять некоторые распространенные ошибки, возникающие в лаборатории. Типичный день для Доржханд в Монголии состоит из проведения клинических биохимических тестов, которые сначала начинаются с проверки всего оборудования на предмет контроля качества перед выполнением тестов, а также участия в обучающих программах или проверки результатов лабораторных анализов в вечернее время.

По ее словам, поскольку оборудование больницы полностью автоматизировано, это помогает оптимизировать рабочий процесс техников в лаборатории и повысить производительность труда, поэтому было здорово учиться в этой среде. Помимо программы обучения, она также выразила благодарность команде Samsung за то, что она организовала для них поездки, чтобы посетить некоторые туристические объекты в Пусане и Сеуле, так как это был ее первый визит в Корею.

«В рамках этой программы каждый из нас учился в своих соответствующих отделах и разработал планы действий, включая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, на основе полученного обучения», - сказала Доржханд: «Кроме того, мы создали более конкретные планы для каждой цели, которые будут реализованы в этом и следующем году, а отчет будет впоследствии представлен команде больницы Samsung по завершении».

Она упомянула, что повышение качества лабораторных анализов является краткосрочной целью, а среднесрочные планы по улучшению кадровых ресурсов лаборантов посредством программ обучения, чтобы они могли собирать больше образцов крови у амбулаторных пациентов и, таким образом, улучшать общую работоспособность лаборатории.

На вопрос, чем этот центр отличается от других в Монголии, она ответила: «Среди полученного нового оборудования наш центр — единственный, в котором есть аппарат ПЭТ-КТ для проведения ядерной диагностики, которая необходима для специального обследования и лечения рака».

По ее словам, это очень удачно, так как больных раком становится все больше, и раньше им приходилось выезжать за границу, чтобы получить такое лечение. Более того, она также включена в национальный план медицинского страхования, отметила она.

Выражая свои последние мысли о программе, она сказала, что эта программа побудила ее захотеть продолжить другие учебные программы, поскольку область медицины постоянно развивается, и поэтому эти программы необходимы для того, чтобы оставаться в курсе.

«Я хотела бы снова принять участие в такой программе, но я думаю, что лучше дать другим возможность непосредственно познакомиться с передовой технологической средой больницы в Корее, но я с нетерпением жду возможности передать свои знания другим через мой план действий, когда я вернуться домой», — сказала специалист медицинской лаборатории.

источник: Korea Biomedical Review

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