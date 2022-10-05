Китайские торговцы углем заблокировали приграничный город Монголии в поисках дорогого топлива

CentralAsia (MNG) - Китайские торговцы углем спешат в небольшой город Ганцмод на границе с Монголией, чтобы заработать на импорте, поскольку цены на уголь выросли почти на 40 процентов за месяц после того, как проверки безопасности шахт сократили предложение, а промышленный спрос резко вырос.

Стремление обеспечить поставки из Монголии иллюстрирует сохраняющееся превосходство угля в энергетическом балансе Китая, крупнейшего в мире потребителя топлива. Увеличение импорта также отражает аппетит страны к поставкам из-за рубежа, даже несмотря на то, что добыча угля внутри страны достигла рекордного уровня в 2022 году.

Цены на энергетический уголь в Циньхуандао, главном порту для погрузки северных китайских товаров на суда, направляющиеся для южных потребителей, выросли на этой неделе до 1520 юаней (212,20 долл. США) за тонну по сравнению с примерно 1080 юанями в конце августа, по данным трех китайских торговцы углем.

Это самый высокий показатель за шесть месяцев и выше установленного государством предела цен в 1150 юаней за тонну угля, продаваемого коммунальным предприятиям. Трейдеры могут получить около 200 юаней за тонну прибыли после доставки монгольского топлива в порты северного Китая, сказал один из трейдеров, который базируется в районе Внутренней Монголии, где расположен Ганцмод, и недавно заключил сделки в городе.

«В городе полно торговцев углем, и новичкам трудно найти номера в гостиницах», — сказал он.

Торговля между Китаем и Монголией пострадала после пандемии COVID-19, поскольку транспортные ограничения привели к сокращению экспорта угля от одного из 10 крупнейших мировых производителей.

По словам трейдеров, ежедневный импорт угля через Ганцмод в сентябре составлял в среднем около 90 000 тонн, что на 19% больше, чем в августе, хотя объем по-прежнему составляет лишь половину от уровня, существовавшего до введения ограничений на грузовики, и составляет лишь часть от общего объема импорта Китая, который составлял около 21 млн тонн в месяц в этом году.

Трейдеры используют все свои личные связи и делают высокие ставки, чтобы обеспечить больше поставок сейчас, поскольку они знают, что это может быть недолгий шанс получить прибыль», — сказал один из трейдеров, питающих аппетит к монгольскому углю.

«Растущий спрос со стороны химической и коксохимической промышленности влияет на цены на уголь, несмотря на снижение потребления в секторе производства электроэнергии», — отмечает Луо Йонг, аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля. «Основные линии транспортировки угля, Daqin, Wari и Hanyuan, находятся на сезонном ремонте, что также усилило ожидания ограниченных поставок и привело к росту цен в порту».

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