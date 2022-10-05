Монгольские банки сдерживают потоки иностранной валюты

CentralAsia (MNG) - Монголия сталкивается с все более серьезным дефицитом иностранной валюты: валютные резервы сократились на 40 процентов в августе по сравнению с годом ранее до 2,7 миллиарда долларов США, а дефицит счета текущих операций стремительно растет. Кроме того, тугрик пострадал из-за повышения процентных ставок за рубежом, потеряв в этом году 16% своей стоимости по отношению к доллару. Центральный банк неоднократно повышал процентные ставки в этом году, пытаясь обуздать высокую инфляцию и обуздать отток валюты.

Хаан Банк, крупнейший банк страны по совокупным активам, ограничил ежедневную сумму наличных денег, которые могут быть конвертированы в иностранную валюту, до 1 млн тугриков (300 долларов США) с этого месяца, сообщил вице-президент Оптового банковского обслуживания Ууганбаяр Тэрбиш в интервью Четверг. По его словам, это меньше, чем 300 миллионов тугриков при нормальных банковских условиях и 100 миллионов тугриков в июне.

Несколько клиентов банка, которые пытались перевести средства в четыре разных коммерческих банка в последние недели, подтвердили, что их ежедневная сумма обмена иностранной валюты ограничена 1 миллионом тугриков.

Golomt Bank, Xacbank и Банк торговли и развития Монголии не ответили на запросы о комментариях.

Экономические проблемы страны частично связаны с двумя ее огромными соседями: Россией и Китаем. Политика Пекина Covid Zero нарушила торговлю через границу, а война в Украине не только привела к росту цен на импортное топливо и товары, но и заблокировала доступ к некоторым российским банкам, которые были важной частью национальной финансовой системы.

Война также нанесла ущерб доступу страны к международной финансовой системе: санкции против российских банков после вторжения в Украину нарушили платежи и заблокировали доступ к размещенным на них валютным торговым площадкам, по словам Жавхлантөгс Ганбаатар, директора по вопросам политики и Американская торговая палата в Монголии.

В августе Азиатский банк развития утвердил экстренный кредит в размере 100 миллионов долларов США для страны, чтобы «помочь ей пережить последствия серьезных экономических потрясений».

«Всегда есть риск» того, что стране понадобится еще одна помощь от МВФ, по словам Адриенн Луи, экономиста Citigroup Inc. в Гонконге, хотя сейчас есть гораздо больше положительных моментов. По ее словам, цены на сырьевые товары по-прежнему высоки, а правительство стабильно.

Хотя Луи сказала, что не думает, что ситуация в Монголии сравнима с кризисом в Пакистане или Шри-Ланке, «обесценивание тугрика будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется стресс платежного баланса», сказала она.

Долларовые облигации, выпущенные Монголией со сроком погашения в 2023 и 2024 годах, упали примерно на 4 цента в пятницу, согласно ценам, составленным Bloomberg, в темпе самого большого снижения с марта 2020 года. Тугрик также ослаб и торговался на уровне 3337,7 за доллар в 4:30 по местному времени.

Рост расходов в сочетании со стагнацией заработной платы побудил молодых людей протестовать перед зданием парламента в апреле, хотя с тех пор инфляция замедлилась после достижения максимума в 16,1% в июне.

Согласно данным, собранным Bloomberg, дополнительный риск может возникнуть ближе к концу года, когда в начале декабря наступит срок погашения суверенного долга на сумму почти 140 миллионов долларов США, и его необходимо будет погасить. За этим следует долг в размере более 1,2 миллиарда долларов США, который должен быть погашен в следующем году.

По словам представителя Банка Монголии Тумэнцэнгэл Бат-Эрдэнэ, центральный банк не давал указаний кредиторам ограничивать операции в иностранной валюте. По его словам, давление на местную валюту характерно не только для Монголии, учитывая потрясения на валютных рынках после агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Как долго продлится нехватка иностранной валюты, будет зависеть от срока оплаченных авансом поставок угля, а также от дальнейшего ослабления ограничений на границе с Китаем. Кроме того, помимо снижения ставок, объявленного на прошлой неделе, центральный банк объявил об ослаблении резервных требований к активам банков, номинированных в иностранной валюте, что должно высвободить часть их активов.

Азиатский банк развития в этом месяце понизил свой прогноз роста для Монголии в этом году до 1,7% с 2,3%, которые он видел в апреле. Всемирный банк также снизил свой прогноз роста и отметил, что Монголия является одной из стран Азии, наиболее уязвимой для оттока капитала и падения обменного курса из-за инфляции за рубежом.

источник: Блумберг

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения