Монгольский оператор сотовой связи ONDO подписал соглашение о сотрудничестве с NOKIA

CentralAsia (MNG) - С 2023 года в Монголии действует правовое регулирование, позволяющее поставщикам услуг использовать радиочастоты для услуг технологии 5G и выдавать соответствующие специальные лицензии. Монгольский мобильный оператор ONDO работает над тем, чтобы первым вывести на рынок эту передовую технологию нового поколения.

Мобильный оператор ONDO подписал меморандум о взаимопонимании о стратегическом сотрудничестве и соглашение о создании сети 5G с известной финской компанией NOKIA.

Это историческое событие не только для ONDO, но и для телекоммуникационной отрасли Монголии. В прошлом услуги в сфере телекоммуникаций предоставлялись с использованием внешних технологий, но на основе долгосрочного соглашения с NOKIA они будут работать вместе в сфере развития технологий.

Таким образом, ONDO получит возможность развивать технологию в сотрудничестве с NOKIA и в дальнейшем выводить разработанную технологию на мировой рынок.

Сетевая технология 5G мгновенно работает в 1000 раз быстрее, чем сеть 2G, которую мы все еще используем. Благодаря этому взаимодействие человека и машины может быть более гибким, быстрым и без задержек. Технология 5G поможет воплотить в жизнь новые, продвинутые и более креативные услуги, сделать движение более безопасным, городскую жизнь более организованной, бизнес-экосистемы более слаженными, и не только майнинг и фермерство, но и развитие метавселенной и обычных видеоигр до беспрецедентного уровня. Другими словами, технология 5G вскоре станет неотъемлемой частью повседневной жизни монголов.

NOKIA, подписавшая соглашение с ONDO о сотрудничестве в области 5G и других областях, является одной из ведущих мировых компаний в области производства сетевой инфраструктуры и технологий 5G. С 2000 года NOKIA инвестировала в общей сложности 130 миллиардов евро в технологии, исследования и разработки в 130 странах и напрямую управляет инновационными центрами в 17 странах на пяти континентах.

С чистым объемом продаж в 22,2 миллиарда евро в 2021 году компания получила 9 Нобелевских премий, 8 премий Эмми, 2 премии Грэмми и 1 Оскар. Сегодня технологии и устройства NOKIA используют в своей повседневной работе и жизни 6,6 миллиарда человек, и этот мировой лидер в области технологий уже начал работу над сетевой инфраструктурой и технологиями 6G.

Помимо предоставления услуг мобильной связи, ONDO, разрабатывающая собственные технологии, стремится выйти на мировой рынок, объединив технологический прогресс и монгольский интеллект.

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