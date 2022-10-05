ЕС выражает готовность сотрудничать с Монголией в борьбе с опустыниванием и деградацией почв

CentralAsia (MNG) - 3 октября премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Представительства Европейского Союза в Монголии г-жу Аксель Никез.

В начале встречи Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отметил, что расширение отношений и сотрудничества с нашим третьим соседом – Европейским Союзом и его государствами-членами является одним из приоритетов нашей внешней политики, и подчеркнул, что реализация -Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС и открытие представительства ЕС в Монголии способствуют развитию двусторонних отношений. Он также выразил признательность за тесное сотрудничество Европейского Союза с Монголией в трудные времена пандемии, а также за предоставление поддержки и помощи в отношении вакцин.

«Правительство Монголии поставило цель развивать воздушные перевозки в рамках «Возрождения портов» «Новой политики возрождения», которая направлена на создание экономической независимости. Кроме того, Монголия планирует объявить следующий год годом развития туризма, и в этом контексте страна стремится увеличить количество рейсов в страны ЕС. В рамках своей цели по выходу из энергетической зависимости в Политике нового возрождения было заявлено, что будут реализованы крупные проекты по созданию новых источников энергии, в том числе гидроэлектростанций, и масштабные проекты по возобновляемым источникам энергии. Правительство также уделяет внимание зеленому развитию и сокращению опустынивания. В этом контексте важно сотрудничать с Европейским союзом и развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество», — сказал премьер-министр.

Г-жа Аксель Никез поблагодарила премьер-министра за выступление и отметила, что «Новая политика возрождения», реализуемая правительством Монголии, своевременна, в частности, политика возрождения портов и энергетики полностью отвечает потребностям многих стран и регионов и становится хороший пример.

Она также высоко оценила интенсивное внедрение правительством цифровизации государственных услуг, которое начало приносить положительные результаты. Она подчеркнула, что ЕС открыт для сотрудничества с Монголией в борьбе с опустыниванием, деградацией почв и развитии возобновляемых источников энергии.

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