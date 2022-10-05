Узбекистан и Венгрия создадут Фонд для финансирования совместных проектов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Венгрия договорились о создании Фонда для финансирования совместных приоритетных проектов. Также в Узбекистане появится промышленная зона только для венгерских компаний.

Об этом стало известно по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главами ведущих компаний и банков Венгрии.

В ходе встречи были обсуждены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, электроника и электротехника, химическая, текстильная, кожевенная отрасли и автомобилестроение.

«В Стратегии развития Нового Узбекистана предусмотрено продолжение работы по созданию максимально благоприятных условий для предпринимателей, расширению присутствия зарубежного бизнеса в нашей стране. Главное, что в наши преобразования поверил зарубежный бизнес», –сказал Мирзиёев.

На встрече было анонсировано создание совместного Фонда для финансирования приоритетных проектов, который будет запущен в ближайшее время.

Также было предложено выделить отдельную промышленную зону исключительно для венгерских компаний с обеспечением ее всей необходимой производственной инфраструктурой.

По мнению президента Узбекистана, будущие совместные проекты, освоение в рамках их реализации научных разработок, конструкторских инноваций и технологий венгерских партнеров окажут большой синергетический эффект.

В завершение встречи достигнута договоренность о принятии комплексной «Дорожной карты» по практической реализации всех инициированных проектов с указанием конкретных сроков и ответственных исполнителей.

Руководителям министерств и ведомств Узбекистана поручено оказывать всемерное содействие венгерским партнерам в осуществлении успешной предпринимательской деятельности в нашей стране.

Накануне узбекско-венгерском бизнес-форуме были заключены инвестиционные, торговые и финансовые соглашения более чем на 1 млд долларов.