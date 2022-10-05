Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и Донбасса

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В указе утверждается, что тем самым Россия «нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Постановляю признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента России от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента России», — говорится в документе.

В указе Зеленского речь идет о пяти российских документах, в которых президент России Владимир Путин «признал суверенитет и независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с учетом волеизъявления народа на референдуме, а именно»:

указ президента России от 17.03.2014 № 147 «О признании Республики Крым»;

указ президента России от 21.02.2022 № 71 «О признании Донецкой народной республики»;

указ президента России от 21.02.2022 № 72 «О признании Луганской народной республики»;

указ президента России от 29.09.2022 № 685 «О признании Запорожской области»;

указ президента России от 29.09.2022 № 686 «О признании Херсонской области».