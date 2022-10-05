Узбекистан откроет дипмиссию в Венгрии

CentralAsia (UZ) - Узбекистан откроет свою дипломатическую миссию в Венгрии. Об этом стало известно по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбан.

В настоящее время посольство Узбекистана в Австрии по совместительству представляет интересы республики в Венгрии. Появление дипломатической миссии в Будапеште обусловлено необходимостью содействия практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров лидеров двух стран.

В ходе переговоров Мирзиёев отметил, что за последние годы объемы взаимной торговли выросли почти в 3 раза. Стороны договорились о целевом плане доведения двустороннего товарооборота до 500 млн долларов в ближайшем будущем.

Орбан заявил, что Венгрия рассматривает Узбекистан в качестве важного и долгосрочного партнера. Насыщенная программа настоящего визита является ярким подтверждением взаимного стремления к всеобъемлющему развитию диалога.

Достигнута договоренность придать новый мощный импульс развитию кооперации в сельскохозяйственной, транспортной, фармацевтической, текстильной, пищевой, электротехнической, водосберегательной и индустриальной сферах.

Подписанные документы

Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан подписали Совместное заявление о развитии стратегического партнерства между Венгрией и Узбекистаном.

Документом подчеркивается дружеский, открытый и конструктивный дух прошедших переговоров, предусматривается активизация всестороннего взаимовыгодного сотрудничества, а также отмечается 30-летие установления дипломатических отношений.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписаны 15 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание венгерско-узбекских отношений стратегического партнерства. В их числе:

Совместная программа по развитию промышленной кооперации на 2023-2024 годы

План действий по развитию сотрудничества в сфере науки и технологий

План действий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства

Соглашение о сотрудничестве в области физической культуре и спорту

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки.

Также подписаны меморандумы о сотрудничестве в сферах таможни, юстиции, охраны окружающей среды, садоводства и тепличного хозяйства, виноградарства, инвестиций, а также о сотрудничестве между Академией государственного управления Узбекистана и Университетом государственной службы Венгрии, Самаркандской областью и Хайду-Бихарским округом, Информационно-аналитических центром международных отношений и Институтом иностранных дел и торговли, Ташкентским государственным аграрным университетом и Венгерским университетом сельского хозяйства и естественных наук.