МИД России назвал фейком появившееся в сети письмо Медведева к ОДКБ

Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) - МИД России назвал подделкой появившееся в Сети письмо заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева к генеральному секретарю ОДКБ.

На появившейся в соцсетях фотографии представлено «письмо», где якобы от имени Медведева содержится просьба к государствам ОДКБ о «военной помощи».

«Обращаем внимание, что появившееся в социальных сетях фото якобы письма заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в адрес Генерального секретаря ОДКБ является неумелой подделкой, явно нацеленной на то, чтобы вбить клин в наши отношения с союзниками и подорвать единство ОДКБ», - говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве отметили, что штрих-код письма взят из другого имеющегося в открытом доступе документа, адресованного ректору МГИМО МИД России, а собственного такого исходящего номера письма вообще не существует (исходя из порядковых номеров текущего года). Также должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации не относится к аппарату Совета безопасности, и использованный некорректный бланк письма выдаёт подделку.

«Хотели бы уверить всех инициаторов подобной провокации, что военного потенциала России достаточно не только для гарантированного обеспечения безопасности граждан и территории России, но и её союзников по ОДКБ», – заявили в МИД РФ.