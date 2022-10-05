Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем

CentralAsia (KZ) - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главы двух государств обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.

Токаев поздравил Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.

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