Узбекистан направит полмиллиарда долларов на развитие 5G и телекоммуникационных сетей

CentralAsia (UZ) - «Узбектелеком» достиг договоренности с китайскими компаниями Huawei и ZTE по реализации четырех инвестиционных проектов на 506,8 млн долларов для развития телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.

Узбекская сторона уже подписала восемь контрактов с китайскими компаниями в рамках этих проектов.

Их реализация позволит расширить охват населения услугами связи, повысить качество предоставляемых услуг, полностью покрыть дороги международного значения и железные дороги высокоскоростным мобильным интернетом. Также запланирована установка базовых станций пятого поколения стандарта 5G в Ташкенте и во всех областных центрах, расширение пропускной способности магистральных телекоммуникационных сетей и передачи данных.

На первом этапе планируется:

установить 2255 стандартных базовых станций 3G/4G

расширить и модернизировать 3216 базовых станций стандарта 3G/4G

установить 388 новых базовых станций стандарта 5G

расширить число широкополосных устройств до 337408

установить радиорелейные устройства в 1050 промежутках

установить 42 гибридных электростанций и 292 дизель-генераторов

расширить пропускную способность устройств DWDM и IP/MPLS.

На втором этапе предусмотрено:

установка 795 стандартных базовых станций 3G/4G

расширение и модернизация 1495 базовых станций стандарта 3G/4G

установка 325 новых базовых станций стандарта 5G

расширение пропускных способностей устройств DWDM и IP/MPLS.