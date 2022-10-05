Узбекистан направит полмиллиарда долларов на развитие 5G и телекоммуникационных сетей

- Узбекистан, экономика
- 10:31, 05 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - «Узбектелеком» достиг договоренности с китайскими компаниями Huawei и ZTE по реализации четырех инвестиционных проектов на 506,8 млн долларов для развития телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.
Узбекская сторона уже подписала восемь контрактов с китайскими компаниями в рамках этих проектов.
Их реализация позволит расширить охват населения услугами связи, повысить качество предоставляемых услуг, полностью покрыть дороги международного значения и железные дороги высокоскоростным мобильным интернетом. Также запланирована установка базовых станций пятого поколения стандарта 5G в Ташкенте и во всех областных центрах, расширение пропускной способности магистральных телекоммуникационных сетей и передачи данных.
На первом этапе планируется:
- установить 2255 стандартных базовых станций 3G/4G
- расширить и модернизировать 3216 базовых станций стандарта 3G/4G
- установить 388 новых базовых станций стандарта 5G
- расширить число широкополосных устройств до 337408
- установить радиорелейные устройства в 1050 промежутках
- установить 42 гибридных электростанций и 292 дизель-генераторов
- расширить пропускную способность устройств DWDM и IP/MPLS.
На втором этапе предусмотрено:
- установка 795 стандартных базовых станций 3G/4G
- расширение и модернизация 1495 базовых станций стандарта 3G/4G
- установка 325 новых базовых станций стандарта 5G
- расширение пропускных способностей устройств DWDM и IP/MPLS.