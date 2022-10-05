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В США заявили о новых поставках РСЗО HIMARS для Украины

CentralAsia (CA) -  Президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис по телефону обсудили ряд вопросов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джо Байден пообещал, что Вашингтон готов поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Также он сообщил о выделении помощи на $625 млн. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 млн, который включает дополнительное оружие и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику»,— говорится в заявлении.

В Пентагоне добавили, что HIMARS будут поставлены в количестве четырех штук.

Также господин Байден сообщил о готовности Соединенных Штатов «возложить серьезные расходы на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку предполагаемой аннексии России».

1 октября глава США утвердил $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. Суммы будут выделять до 16 декабря.

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