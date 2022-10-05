экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украинские войска «освободили» 8 населенных пунктов в Херсонской области, - Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб Вооруженных Сил Украины 5 октября подтвердил «освобождение и стабилизацию» восьми населенных пунктов в Херсонской области.

Речь идет о таких населенных пунктах:

Любимовка;

Крещеновка;

Золотая Балка;

Беляевка;

Украинка;

Великая Александровка;

Малая Александровка;

Давыдов Брод.

Наконуне появились фото и видео украинских военных из Великой Александровки, Давыдова Брода и еще нескольких населенных пунктов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане выявлены 12 инфицированных COVID-19
  • Совфед РФ ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
  • В США заявили о новых поставках РСЗО HIMARS для Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com