Украинские войска «освободили» 8 населенных пунктов в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Генштаб Вооруженных Сил Украины 5 октября подтвердил «освобождение и стабилизацию» восьми населенных пунктов в Херсонской области.

Речь идет о таких населенных пунктах:

Любимовка;

Крещеновка;

Золотая Балка;

Беляевка;

Украинка;

Великая Александровка;

Малая Александровка;

Давыдов Брод.

Наконуне появились фото и видео украинских военных из Великой Александровки, Давыдова Брода и еще нескольких населенных пунктов.