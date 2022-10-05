Украинские войска «освободили» 8 населенных пунктов в Херсонской области, - Генштаб ВСУ
- Азия и мир, политика
- 11:03, 05 октября 2022
- Просмотров: 1955
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб Вооруженных Сил Украины 5 октября подтвердил «освобождение и стабилизацию» восьми населенных пунктов в Херсонской области.
Речь идет о таких населенных пунктах:
Любимовка;
Крещеновка;
Золотая Балка;
Беляевка;
Украинка;
Великая Александровка;
Малая Александровка;
Давыдов Брод.
Наконуне появились фото и видео украинских военных из Великой Александровки, Давыдова Брода и еще нескольких населенных пунктов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.