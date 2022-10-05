Politico: послы ЕС согласовали новые санкции против России

CentralAsia (CA) - Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России. В новый пакет войдет ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, предварительно послы стран ЕС утвердили условия нового пакета санкций на встрече 4 октября. Окончательно документ примут 5 октября.

В новый пакет санкций включат правовую возможность для установки потолка цен на нефть. Как отмечает Politico, точный ценовой предел на российскую нефть пока не установлен. По мнению США, это будет сделано в течение ближайших недель.

По данным Politico, ЕС сделает уступки для Мальты, Греции и Кипра. Ранее они возражали против потолка цен на российскую нефть.

В ЕС разрабатывают новый пакет санкций против России в ответ на проведение референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, частей Херсонской и Запорожской областей. Ранее Politico сообщала, что принятие новых ограничений может затянуться из-за того, что Венгрия, Кипр, Греция и Мальта не согласны с ограничением цен на нефть.