экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Politico: послы ЕС согласовали новые санкции против России

CentralAsia (CA) -  Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России. В новый пакет войдет ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, предварительно послы стран ЕС утвердили условия нового пакета санкций на встрече 4 октября. Окончательно документ примут 5 октября.

В новый пакет санкций включат правовую возможность для установки потолка цен на нефть. Как отмечает Politico, точный ценовой предел на российскую нефть пока не установлен. По мнению США, это будет сделано в течение ближайших недель.

По данным Politico, ЕС сделает уступки для Мальты, Греции и Кипра. Ранее они возражали против потолка цен на российскую нефть.

В ЕС разрабатывают новый пакет санкций против России в ответ на проведение референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, частей Херсонской и Запорожской областей. Ранее Politico сообщала, что принятие новых ограничений может затянуться из-за того, что Венгрия, Кипр, Греция и Мальта не согласны с ограничением цен на нефть.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Узбекистан направит полмиллиарда долларов на развитие 5G и телекоммуникационных сетей
  • Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
  • С начала мобилизации в Казахстан въехали 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч, - МВД РК


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com