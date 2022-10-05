МИД России вызвал посла Казахстана после возвращения в страну украинского посла

Ермек Кошербаев

CentralAsia (KZ) - Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был вызван в МИД после появления сообщений о том, что в Астану вернулся украинский посол Петр Врублевский, призывавший к убийствам русских.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии»,— говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован в Telegram-канале ведомства.

Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором Петр Врублевский заявил, что режим Украины старается убить как можно больше русских. После МИД Казахстана вызвал посла, ему выразили протест. Некоторые СМИ сообщали, что Петр Врублевский уехал из республики по требованию властей. Однако официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров сообщал, что посол находится в отпуске, Казахстан не требовал его выдворения.

Мария Захарова заявила, что Астана пообещала России, что «Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки».

Также Захарова выразила надежду на то, что Казахстан последует «букве собственного законодательства (ст. 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до семи лет лишения свободы за разжигание национальной розни)».

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