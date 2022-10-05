Выпущенная Южной Кореей во время учений с США ракета упала на полигоне. Видео

CentralAsia (CA) - Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую южнокорейские военные запустили в ответ на ракетные испытания КНДР, упала на базе вскоре после пуска, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Жители города Каннын в провинции Канвондо на северо-востоке страны сообщили агентству, что видели яркую вспышку и слышали сильный гул примерно в 01:00 по местному времени.

После этого ведомстве сообщили, что на базе, где проводили испытания, упала ракета. В комитете добавили, что пострадавших при инциденте нет.

Южная Корея проводила ракетные испытания совместно с Соединенными Штатами. За день до этого военные КНДР запустили баллистическую ракету средней дальности, которая, по данным японского Минобороны, пролетела 4,6 тыс. км, в том числе над территорией Японии, и упала в Тихом океане. В ведомстве назвали этот полет самым долгим в истории северокорейских ракет.

Всего военные США и Южной Кореи запустили четыре ракеты - по две с каждой стороны. Точное место, где проходят учения, военные не называли.