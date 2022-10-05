CentralAsia (KZ) - Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин будет приглашен в МИД республики для беседы, сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

«Это обычная практика (вызов дипломатов в МИД - ИФ), сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», - сказал Смадияров журналистам в среду.

Также он выразил мнение, что тональность заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации с послом Украины в Казахстане не соответствуют характеру союзнических отношений Москвы и Астаны.

«По поводу комментария Захаровой в отношении высылки посла Врублевского из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявления, на наш взгляд, диссонирует характеру союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров», - сказал Смадияров.

В минувший вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в МИД был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Как сообщалось, министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в связи с его высказываниями 21 августа в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову в отношении русских.

МИД Казахстана сообщал, что Врублевский принес извинения за свои высказывания. Позднее российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Врублевский выдворен из Казахстана по требованию властей, однако эту информацию опровергли в казахстанском МИД.

12 сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Казахстан не предъявлял требований о выдворении Врублевского, дипломат находится в отпуске.

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