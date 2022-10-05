Армия РФ за сутки нанесла 9 ракетных и 6 авиационных ударов, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки армия РФ нанесла 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершила более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ на 5 октября.

От российских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населённых пунктов. В частности, Харьков, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское, Авдеевка, Соледар.

В Херсонской области отступая войска РФ минуют объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.

Силы обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по позициям армии РФ. Сбили один российский вертолет и 2 беспилотника.

По имеющейся информации Генштаба, на временно «оккупированной» территории Крыма, в медицинских учреждениях Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых российских военных. А в Краснодарском крае мобилизованных отправили из учебного центра Молькино обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью их разместить, одеть и обеспечить питанием. Мобилизованных мужчин из Луганска без проведения медкомиссии и подготовки сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.